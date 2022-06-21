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21 حزيران 2022 - 15:17
21/06/2022 15:17:19
سلامة لـ"حوار المرحلة": اتهام المصرف المركزي أنه يضارب على الليرة في السوق السوداء هو سخافات
سلامة لـ"حوار المرحلة": اتهام المصرف المركزي أنه يضارب على الليرة في السوق السوداء هو سخافات
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LBCI News Lebanon
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