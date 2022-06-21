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21 حزيران 2022 - 15:10
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سلامة لـ"حوار المرحلة": من يربح من الفروقات في الاسعار؟ لا المصرف المركزي ولا رياض سلامة بل المافيات وفي حال تثبيت سعر الصرف يبدأ عندها الاستنزاف

سلامة لـ"حوار المرحلة": من يربح من الفروقات في الاسعار؟ لا المصرف المركزي ولا رياض سلامة بل المافيات وفي حال تثبيت سعر الصرف يبدأ عندها الاستنزاف Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,سلامة,
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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: من يربح من الفروقات في الاسعار؟ لا المصرف المركزي ولا رياض سلامة بل المافيات وفي حال تثبيت سعر الصرف يبدأ عندها الاستنزاف
Lebanon News
 
 
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