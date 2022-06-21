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21 حزيران 2022 - 15:41
21/06/2022 15:41:35
سلامة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لـ "حوار المرحلة": هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته
سلامة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لـ "حوار المرحلة": هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته
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LBCI News Lebanon
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