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21 حزيران 2022 - 15:41
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سلامة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لـ "حوار المرحلة": هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته

سلامة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لـ "حوار المرحلة": هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته Lebanon, news ,lbci ,أخبار القطاع,هيكلة,إعادة,سلامة,
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سلامة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته
Lebanon News
 
 
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