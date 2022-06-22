آخر الأخبار
22 حزيران 2022 - 01:05
22/06/2022 01:05:09
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وحافلة لنقل الركاب على أوتوستراد جونية قرب مفرق غزير - المسلك الشرقي
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وحافلة لنقل الركاب على أوتوستراد جونية قرب مفرق غزير - المسلك الشرقي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,نتيجة,جريح,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً