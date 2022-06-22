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22 حزيران 2022 - 01:05
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وحافلة لنقل الركاب على أوتوستراد جونية قرب مفرق غزير - المسلك الشرقي

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وحافلة لنقل الركاب على أوتوستراد جونية قرب مفرق غزير - المسلك الشرقي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,نتيجة,جريح,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وحافلة لنقل الركاب على أوتوستراد جونية قرب مفرق غزير - المسلك الشرقي
Lebanon News
 
 
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