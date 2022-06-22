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22 حزيران 2022 - 03:30
22/06/2022 03:30:05
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى 5 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71537383
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى 5 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71537383
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LBCI News Lebanon
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