آخر الأخبار 22 حزيران 2022 - 03:30 22/06/2022 03:30:05 مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى 5 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71537383

مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى 5 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71537383

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