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22 حزيران 2022 - 04:44
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النائب أحمد الخير يعلن ولادة تكتل "الاعتدال الوطني" والتي تضم النواب: وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم وأحمد الخير بالاضافة الى هادي حبيش الذي سيكون أمين سر التكتل

النائب أحمد الخير يعلن ولادة تكتل "الاعتدال الوطني" والتي تضم النواب: وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم وأحمد الخير بالاضافة الى هادي حبيش الذي سيكون أمين سر التكتل Lebanon, news ,lbci ,أخبار ولادة,يعلن,الخير,أحمد,النائب,
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النائب أحمد الخير يعلن ولادة تكتل &quot;الاعتدال الوطني&quot; والتي تضم النواب: وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم وأحمد الخير بالاضافة الى هادي حبيش الذي سيكون أمين سر التكتل
Lebanon News
 
 
 
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