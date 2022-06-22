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22 حزيران 2022 - 05:52
22/06/2022 05:52:51
معوض: مسؤوليتنا أن نجمع القوى المعارضة على برنامج وواقع واحد وامامنا ساعات كي نتمكن من لعب هذا الدور ومشكلة المعارضة المتشتتة تضر قدرتنا على التغيير
معوض: مسؤوليتنا أن نجمع القوى المعارضة على برنامج وواقع واحد وامامنا ساعات كي نتمكن من لعب هذا الدور ومشكلة المعارضة المتشتتة تضر قدرتنا على التغيير
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LBCI News Lebanon
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