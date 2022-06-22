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22 حزيران 2022 - 05:52
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معوض: مسؤوليتنا أن نجمع القوى المعارضة على برنامج وواقع واحد وامامنا ساعات كي نتمكن من لعب هذا الدور ومشكلة المعارضة المتشتتة تضر قدرتنا على التغيير

معوض: مسؤوليتنا أن نجمع القوى المعارضة على برنامج وواقع واحد وامامنا ساعات كي نتمكن من لعب هذا الدور ومشكلة المعارضة المتشتتة تضر قدرتنا على التغيير Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوى,نجمع,مسؤوليتنا,معوض,
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معوض: مسؤوليتنا أن نجمع القوى المعارضة على برنامج وواقع واحد وامامنا ساعات كي نتمكن من لعب هذا الدور ومشكلة المعارضة المتشتتة تضر قدرتنا على التغيير
Lebanon News
 
 
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