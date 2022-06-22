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22 حزيران 2022 - 05:54
22/06/2022 05:54:36
معوض: هناك ضرورة ان نخلق حالة سياسية وازنة قادرة على التواصل والتأثير على كتل المعارضة على تنوعها
معوض: هناك ضرورة ان نخلق حالة سياسية وازنة قادرة على التواصل والتأثير على كتل المعارضة على تنوعها
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LBCI News Lebanon
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