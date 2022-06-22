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22 حزيران 2022 - 05:54
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معوض: هناك ضرورة ان نخلق حالة سياسية وازنة قادرة على التواصل والتأثير على كتل المعارضة على تنوعها

معوض: هناك ضرورة ان نخلق حالة سياسية وازنة قادرة على التواصل والتأثير على كتل المعارضة على تنوعها Lebanon, news ,lbci ,أخبار نخلق,ضرورة,هناك,معوض,
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معوض: هناك ضرورة ان نخلق حالة سياسية وازنة قادرة على التواصل والتأثير على كتل المعارضة على تنوعها
Lebanon News
 
 
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