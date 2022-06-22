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22 حزيران 2022 - 06:46
22/06/2022 06:46:34
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة O+ أو O-.. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71537383
مريض في مستشفى الروم بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة O+ أو O-.. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71537383
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LBCI News Lebanon
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