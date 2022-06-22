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22 حزيران 2022 - 06:47
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أ.ف.ب: سفينة تجارية تركية تبحر من مرفأ ماريوبول الأوكراني بعد محادثات في موسكو حول القمح

أ.ف.ب: سفينة تجارية تركية تبحر من مرفأ ماريوبول الأوكراني بعد محادثات في موسكو حول القمح Lebanon, news ,lbci ,أخبار تجارية,سفينة,
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أ.ف.ب: سفينة تجارية تركية تبحر من مرفأ ماريوبول الأوكراني بعد محادثات في موسكو حول القمح
Lebanon News
 
 
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