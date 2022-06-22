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22 حزيران 2022 - 06:55
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معلومات الـLBCI: وزير التربية أبلغ روابط أساتذة التعليم الرسمي تأمينه الحوافز المالية التي طلبوها بالدولار لمراقبة الإمتحانات الرسمية على أن تكون ١٨ دولاراً لكل أستاذ عن كل يوم عمل وتوجه الأساتذة هو للمشاركة في مراقبة الإمتحانات التي ستجرى في موعدها

معلومات الـLBCI: وزير التربية أبلغ روابط أساتذة التعليم الرسمي تأمينه الحوافز المالية التي طلبوها بالدولار لمراقبة الإمتحانات الرسمية على أن تكون ١٨ دولاراً لكل أستاذ عن كل يوم عمل وتوجه الأساتذة هو للمشاركة في مراقبة الإمتحانات التي ستجرى في موعدها Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبلغ,التربية,وزير,الـLBCI,معلومات,
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معلومات الـLBCI: وزير التربية أبلغ روابط أساتذة التعليم الرسمي تأمينه الحوافز المالية التي طلبوها بالدولار لمراقبة الإمتحانات الرسمية على أن تكون ١٨ دولاراً لكل أستاذ عن كل يوم عمل وتوجه الأساتذة هو للمشاركة في مراقبة الإمتحانات التي ستجرى في موعدها
Lebanon News
 
 
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