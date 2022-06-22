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22 حزيران 2022 - 07:27
22/06/2022 07:27:50
جعجع: وضعنا مواصفات معينة لرئيس الحكومة الذي ممكن أن يُكلف ولم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية إذ إنه لا يأتي إلى البلد إلا قليلا فكيف بإمكاننا أن نكلفه
جعجع: وضعنا مواصفات معينة لرئيس الحكومة الذي ممكن أن يُكلف ولم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية إذ إنه لا يأتي إلى البلد إلا قليلا فكيف بإمكاننا أن نكلفه
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