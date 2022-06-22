جعجع: وضعنا مواصفات معينة لرئيس الحكومة الذي ممكن أن يُكلف ولم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية إذ إنه لا يأتي إلى البلد إلا قليلا فكيف بإمكاننا أن نكلفه