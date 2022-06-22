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22 حزيران 2022 - 07:30
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جعجع: ميقاتي وضع جهدا كبيرا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الفترة الصعبة ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يتمتع بالمواصفات التي وضعناها لرئيس الحكومة المقبل

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جعجع: ميقاتي وضع جهدا كبيرا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الفترة الصعبة ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يتمتع بالمواصفات التي وضعناها لرئيس الحكومة المقبل
Lebanon News
 
 
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