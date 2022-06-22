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22 حزيران 2022 - 07:30
22/06/2022 07:30:19
جعجع: ميقاتي وضع جهدا كبيرا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الفترة الصعبة ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يتمتع بالمواصفات التي وضعناها لرئيس الحكومة المقبل
جعجع: ميقاتي وضع جهدا كبيرا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الفترة الصعبة ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يتمتع بالمواصفات التي وضعناها لرئيس الحكومة المقبل
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LBCI News Lebanon
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