جعجع: ميقاتي وضع جهدا كبيرا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الفترة الصعبة ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يتمتع بالمواصفات التي وضعناها لرئيس الحكومة المقبل