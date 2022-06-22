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22 حزيران 2022 - 07:30
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جعجع: لن نسمي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة ولن نسمي ميقاتي كذلك وبالتالي تكتل الجمهورية القوية لن يسمي أحداً غداً

جعجع: لن نسمي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة ولن نسمي ميقاتي كذلك وبالتالي تكتل الجمهورية القوية لن يسمي أحداً غداً Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلام,نواف,نسمي,جعجع,
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جعجع: لن نسمي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة ولن نسمي ميقاتي كذلك وبالتالي تكتل الجمهورية القوية لن يسمي أحداً غداً
Lebanon News
 
 
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