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22 حزيران 2022 - 07:30
22/06/2022 07:30:55
جعجع: لن نسمي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة ولن نسمي ميقاتي كذلك وبالتالي تكتل الجمهورية القوية لن يسمي أحداً غداً
جعجع: لن نسمي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة ولن نسمي ميقاتي كذلك وبالتالي تكتل الجمهورية القوية لن يسمي أحداً غداً
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LBCI News Lebanon
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