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22 حزيران 2022 - 09:44
22/06/2022 09:44:33
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه سببت بازدحام مروري
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه سببت بازدحام مروري
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LBCI News Lebanon
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