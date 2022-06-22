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22 حزيران 2022 - 09:44
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه سببت بازدحام مروري

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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه سببت بازدحام مروري
Lebanon News
 
 
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