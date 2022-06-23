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23 حزيران 2022 - 03:16
23/06/2022 03:16:19
بو صعب من بعبدا: قررت عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة لان المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة
بو صعب من بعبدا: قررت عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة لان المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة
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LBCI News Lebanon
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