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23 حزيران 2022 - 03:16
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بو صعب من بعبدا: قررت عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة لان المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة

بو صعب من بعبدا: قررت عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة لان المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قررت,بعبدا,
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بو صعب من بعبدا: قررت عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة لان المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة
Lebanon News
 
 
 
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