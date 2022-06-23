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23 حزيران 2022 - 10:18
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إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي

إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,إجتماع,
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إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي
Lebanon News
 
 
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