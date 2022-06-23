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23 حزيران 2022 - 10:18
23/06/2022 10:18:08
إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي
إجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي
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LBCI News Lebanon
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