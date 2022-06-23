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23 حزيران 2022 - 10:28
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ميقاتي: لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الأنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر

ميقاتي: لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الأنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمام,أصبحنا,ميقاتي,
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ميقاتي: لقد أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الأنقاذ التدريجي إنطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر
Lebanon News
 
 
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