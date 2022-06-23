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23 حزيران 2022 - 15:21
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق ضهور العبادية باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير
Lebanon News
 
 
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