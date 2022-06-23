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23 حزيران 2022 - 23:52
23/06/2022 23:52:44
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى سرحال للتبرع الاتصال على الرقم: 71707026
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LBCI News Lebanon
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