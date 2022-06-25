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25 حزيران 2022 - 16:10
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ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى السعودية

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ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى السعودية
Lebanon News
 
 
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