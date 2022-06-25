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25 حزيران 2022 - 16:10
25/06/2022 16:10:14
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى السعودية
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى السعودية
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LBCI News Lebanon
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