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26 حزيران 2022 - 01:56
26/06/2022 01:56:48
رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين" مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي
رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين" مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي
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LBCI News Lebanon
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