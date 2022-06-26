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26 حزيران 2022 - 01:56
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رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين" مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي

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رئيس بلدية كييف: الضربات الروسية هدفها &quot;ترهيب الأوكرانيين&quot; مع اقتراب قمة الحلف الأطلسي
Lebanon News
 
 
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