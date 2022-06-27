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27 حزيران 2022 - 09:52
27/06/2022 09:52:28
التكتل الوطني المستقل: كل ما يزيد من فرص تشكيل حكومة للانقاذ نحن معه وأن تكون هذه الحكومة مع بعض التعديلات ليس أمرا سلبيا نظراً لضيق الوقت وعلمنا أن الخطة الانقاذية قد يكون فيها ايجابيات وبناء عليه نعلن موقفنا ومنفتحون على كل السيناريوهات
التكتل الوطني المستقل: كل ما يزيد من فرص تشكيل حكومة للانقاذ نحن معه وأن تكون هذه الحكومة مع بعض التعديلات ليس أمرا سلبيا نظراً لضيق الوقت وعلمنا أن الخطة الانقاذية قد يكون فيها ايجابيات وبناء عليه نعلن موقفنا ومنفتحون على كل السيناريوهات
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LBCI News Lebanon
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