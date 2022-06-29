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29 حزيران 2022 - 04:54
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الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
Lebanon News
 
 
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