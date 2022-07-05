آخر الأخبار 05 تموز 2022 - 08:28 05/07/2022 08:28:13 مريض في مستشفى هارون بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 78884440

مريض في مستشفى هارون بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 78884440

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