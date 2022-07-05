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05 تموز 2022 - 14:52
05/07/2022 14:52:13
نصار لـ"حوار المرحلة": أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا
نصار لـ"حوار المرحلة": أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا
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