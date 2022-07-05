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05 تموز 2022 - 14:52
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نصار لـ"حوار المرحلة": أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا

نصار لـ"حوار المرحلة": أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا
Lebanon News
 
 
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