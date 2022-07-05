نصار لـ"حوار المرحلة": تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري