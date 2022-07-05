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05 تموز 2022 - 15:03
05/07/2022 15:03:33
نصار لـ"حوار المرحلة": تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري
نصار لـ"حوار المرحلة": تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري
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LBCI News Lebanon
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