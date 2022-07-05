آخر الأخبار
05 تموز 2022 - 15:03
Back

نصار لـ"حوار المرحلة": تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري

نصار لـ"حوار المرحلة": تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
episodes
نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً