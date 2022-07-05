آخر الأخبار
05 تموز 2022 - 15:10
05/07/2022 15:10:56
نصار لـ"حوار المرحلة": خطة التعافي التي اقرتها الحكومة ليست نهائية وممكن أن تتغير الكثير من الامور فيها والمطلوب من المجلس النيابي إقرار القوانين الاصلاحية وتطبيقها
نصار لـ"حوار المرحلة": خطة التعافي التي اقرتها الحكومة ليست نهائية وممكن أن تتغير الكثير من الامور فيها والمطلوب من المجلس النيابي إقرار القوانين الاصلاحية وتطبيقها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً