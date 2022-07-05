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05 تموز 2022 - 15:10
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نصار لـ"حوار المرحلة": خطة التعافي التي اقرتها الحكومة ليست نهائية وممكن أن تتغير الكثير من الامور فيها والمطلوب من المجلس النيابي إقرار القوانين الاصلاحية وتطبيقها

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نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: خطة التعافي التي اقرتها الحكومة ليست نهائية وممكن أن تتغير الكثير من الامور فيها والمطلوب من المجلس النيابي إقرار القوانين الاصلاحية وتطبيقها
Lebanon News
 
 
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