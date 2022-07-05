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05 تموز 2022 - 15:19
05/07/2022 15:19:43
نصار لـ"حوار المرحلة": نلتزم كحكومة بموقف ميقاتي وبو حبيب فيما خص مسيرات حزب الله على الحدود البحرية وتوقيتها ليس سليما إنما اسرائيل تنتهك حدودنا كل يوم
نصار لـ"حوار المرحلة": نلتزم كحكومة بموقف ميقاتي وبو حبيب فيما خص مسيرات حزب الله على الحدود البحرية وتوقيتها ليس سليما إنما اسرائيل تنتهك حدودنا كل يوم
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LBCI News Lebanon
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