آخر الأخبار
05 تموز 2022 - 15:44
05/07/2022 15:44:17
نصار لـ"حوار المرحلة": 75% من الوافدين إلى لبنان هذا الصيف هم من اللبنانيين المغتربين و25% من السياح الاجانب
نصار لـ"حوار المرحلة": 75% من الوافدين إلى لبنان هذا الصيف هم من اللبنانيين المغتربين و25% من السياح الاجانب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً