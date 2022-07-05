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05 تموز 2022 - 15:44
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نصار لـ"حوار المرحلة": 75% من الوافدين إلى لبنان هذا الصيف هم من اللبنانيين المغتربين و25% من السياح الاجانب

نصار لـ"حوار المرحلة": 75% من الوافدين إلى لبنان هذا الصيف هم من اللبنانيين المغتربين و25% من السياح الاجانب Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: 75% من الوافدين إلى لبنان هذا الصيف هم من اللبنانيين المغتربين و25% من السياح الاجانب
Lebanon News
 
 
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