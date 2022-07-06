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06 تموز 2022 - 05:38
06/07/2022 05:38:30
بو صعب: تم النقاش مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن ملف إنفجار المرفأ والمهم اليوم إمضاء المرسوم للشروع في الملف
بو صعب: تم النقاش مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن ملف إنفجار المرفأ والمهم اليوم إمضاء المرسوم للشروع في الملف
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LBCI News Lebanon
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