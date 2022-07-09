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09 تموز 2022 - 06:50
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مريض في مستشفى مركز الشرق الاوسط الصحي الجامعي-بصاليم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-784857 أو 03-475292

مريض في مستشفى مركز الشرق الاوسط الصحي الجامعي-بصاليم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-784857 أو 03-475292 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق,مركز,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى مركز الشرق الاوسط الصحي الجامعي-بصاليم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-784857 أو 03-475292
Lebanon News
 
 
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