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09 تموز 2022 - 06:50
09/07/2022 06:50:53
مريض في مستشفى مركز الشرق الاوسط الصحي الجامعي-بصاليم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-784857 أو 03-475292
مريض في مستشفى مركز الشرق الاوسط الصحي الجامعي-بصاليم بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O-... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70-784857 أو 03-475292
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LBCI News Lebanon
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