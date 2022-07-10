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10 تموز 2022 - 06:48
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ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على المبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 15 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الروسية على المبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 15 قتيلا
Lebanon News
 
 
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