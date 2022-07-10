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10 تموز 2022 - 14:37
10/07/2022 14:37:29
وزير العدل هنري خوري لـ"صوت الناس": وزير المال صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على مرسوم تشكيلات محكمة التمييز المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم ولا اعرف ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شق مالي او سياسي
وزير العدل هنري خوري لـ"صوت الناس": وزير المال صلاحياته محصورة بالانفاق المترتب على مرسوم تشكيلات محكمة التمييز المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم ولا اعرف ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شق مالي او سياسي
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LBCI News Lebanon
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