آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 14:46
10/07/2022 14:46:28
هنري خوري لـ"صوت الناس": هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة
هنري خوري لـ"صوت الناس": هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,خوري,هنري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً