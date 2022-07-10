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10 تموز 2022 - 14:46
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هنري خوري لـ"صوت الناس": هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة

هنري خوري لـ"صوت الناس": هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,خوري,هنري,
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هنري خوري لـ&quot;صوت الناس&quot;: هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة
Lebanon News
 
 
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