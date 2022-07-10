هنري خوري لـ"صوت الناس": هناك مشكلة ميثاقية في أكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي واجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة