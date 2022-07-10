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10 تموز 2022 - 15:02
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بو صعب لـ"صوت الناس": تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه

بو صعب لـ"صوت الناس": تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,
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بو صعب لـ&quot;صوت الناس&quot;: تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة ملسمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه
Lebanon News
 
 
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