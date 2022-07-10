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10 تموز 2022 - 15:15
10/07/2022 15:15:16
بو صعب لـ"صوت الناس": تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم ويقال انه يخرب امور اخرى في التوازن الطائفي واليوم اهالي الموقوفين واهالي الشهداء لا تفرق معهم اذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف ان يسير
بو صعب لـ"صوت الناس": تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم ويقال انه يخرب امور اخرى في التوازن الطائفي واليوم اهالي الموقوفين واهالي الشهداء لا تفرق معهم اذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف ان يسير
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