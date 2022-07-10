بو صعب لـ"صوت الناس": تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم ويقال انه يخرب امور اخرى في التوازن الطائفي واليوم اهالي الموقوفين واهالي الشهداء لا تفرق معهم اذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف ان يسير