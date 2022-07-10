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10 تموز 2022 - 15:16
10/07/2022 15:16:17
هنري خوري لـ"صوت الناس": أجلت اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص
هنري خوري لـ"صوت الناس": أجلت اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص
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