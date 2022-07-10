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10 تموز 2022 - 15:16
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هنري خوري لـ"صوت الناس": أجلت اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص

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هنري خوري لـ&quot;صوت الناس&quot;: أجلت اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص
Lebanon News
 
 
 
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