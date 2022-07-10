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10 تموز 2022 - 15:24
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هنري خوري لـ"صوت الناس": سنقيم مكتب ارتباط في وزارة العدل لتقديم طلبات من خلال الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل ومعنا مدة عام لقبول الطلبات والبت بها وهذه الآلية التي ستدرس

هنري خوري لـ"صوت الناس": سنقيم مكتب ارتباط في وزارة العدل لتقديم طلبات من خلال الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل ومعنا مدة عام لقبول الطلبات والبت بها وهذه الآلية التي ستدرس Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,خوري,هنري,
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هنري خوري لـ&quot;صوت الناس&quot;: سنقيم مكتب ارتباط في وزارة العدل لتقديم طلبات من خلال الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل ومعنا مدة عام لقبول الطلبات والبت بها وهذه الآلية التي ستدرس
Lebanon News
 
 
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