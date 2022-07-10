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10 تموز 2022 - 15:26
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المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ"صوت الناس": المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ"صوت الناس": المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,مياه,لمؤسسة,العام,المدير,
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المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ&quot;صوت الناس&quot;: المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان
Lebanon News
 
 
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