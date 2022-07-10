آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 15:26
10/07/2022 15:26:01
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ"صوت الناس": المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ"صوت الناس": المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,مياه,لمؤسسة,العام,المدير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً