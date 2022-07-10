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10 تموز 2022 - 15:37
10/07/2022 15:37:34
جان جبران لـ"صوت الناس": ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما
جان جبران لـ"صوت الناس": ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما
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