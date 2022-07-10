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10 تموز 2022 - 15:37
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جان جبران لـ"صوت الناس": ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما

جان جبران لـ"صوت الناس": ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,جبران,
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جان جبران لـ&quot;صوت الناس&quot;: ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما
Lebanon News
 
 
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