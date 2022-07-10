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10 تموز 2022 - 16:07
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شرف الدين لـ"صوت الناس": اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ اذا كان نازحا او لاجئاً سياسيا وطلبنا من مفوضية شؤون اللاجئين دفع مساعدات مالية وعينية على الاراضي السورية وهذا الامر رفضه السيد آياكي

شرف الدين لـ"صوت الناس": اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ اذا كان نازحا او لاجئاً سياسيا وطلبنا من مفوضية شؤون اللاجئين دفع مساعدات مالية وعينية على الاراضي السورية وهذا الامر رفضه السيد آياكي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الدين,
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شرف الدين لـ&quot;صوت الناس&quot;: اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ اذا كان نازحا او لاجئاً سياسيا وطلبنا من مفوضية شؤون اللاجئين دفع مساعدات مالية وعينية على الاراضي السورية وهذا الامر رفضه السيد آياكي
Lebanon News
 
 
 
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