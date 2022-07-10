آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 16:11
Back

شرف الدين لـ"صوت الناس": اذا لم تدفع مفوضية شؤون اللاجئين للنازحين على الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان

شرف الدين لـ"صوت الناس": اذا لم تدفع مفوضية شؤون اللاجئين للنازحين على الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الدين,
episodes
شرف الدين لـ&quot;صوت الناس&quot;: اذا لم تدفع مفوضية شؤون اللاجئين للنازحين على الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً