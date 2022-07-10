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10 تموز 2022 - 16:11
10/07/2022 16:11:00
شرف الدين لـ"صوت الناس": اذا لم تدفع مفوضية شؤون اللاجئين للنازحين على الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان
شرف الدين لـ"صوت الناس": اذا لم تدفع مفوضية شؤون اللاجئين للنازحين على الاراضي السورية يكونوا يشجعون النازحين على البقاء في لبنان
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