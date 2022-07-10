مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الأموال التي قدمت في لبنان للنازحين اتت عبر سياسة دول تريد تقديم المال في لبنان ولا يمكن للمفوضية اتخاذ قرار لصرف هذه الاموال في سوريا