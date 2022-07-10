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10 تموز 2022 - 16:24
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مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الأموال التي قدمت في لبنان للنازحين اتت عبر سياسة دول تريد تقديم المال في لبنان ولا يمكن للمفوضية اتخاذ قرار لصرف هذه الاموال في سوريا

مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الأموال التي قدمت في لبنان للنازحين اتت عبر سياسة دول تريد تقديم المال في لبنان ولا يمكن للمفوضية اتخاذ قرار لصرف هذه الاموال في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاوسط,الشرق,منطقة,مديرة,
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مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة &quot;هيومن رايتس ووتش&quot; لـ&quot;صوت الناس&quot;: الأموال التي قدمت في لبنان للنازحين اتت عبر سياسة دول تريد تقديم المال في لبنان ولا يمكن للمفوضية اتخاذ قرار لصرف هذه الاموال في سوريا
Lebanon News
 
 
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