وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس ترشّحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع إثر سلسلة فضائح.



وكتبت تراس (46 عامًا) في صحيفة "ديلي تلغراف": "سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة".



وبذلك، تنضمّ تراس إلى تسعة مرشّحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرًا إلى أنّ المحافظين يتمتّعون بالغالبيّة في مجلس العموم.