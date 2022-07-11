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11 تموز 2022 - 04:57
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السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها

السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها Lebanon, news ,lbci ,أخبار كامل,بشكل,السيطرة,
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السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها
Lebanon News
 
 
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