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11 تموز 2022 - 04:57
11/07/2022 04:57:54
السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها
السيطرة بشكل شبه كامل على الحريق المندلع في رومية منذ الصباح وبدء عمليات التبريد فيما لا تزال بعض النقاط مشتعلة ويتم العمل على اخمادها
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