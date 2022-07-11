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11 تموز 2022 - 09:07
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26 قتيلًا في الضربة الصاروخية الروسية الأحد على تشاسيف يار بشرق أوكرانيا في حصيلة جديدة

26 قتيلًا في الضربة الصاروخية الروسية الأحد على تشاسيف يار بشرق أوكرانيا في حصيلة جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الروسية,الصاروخية,الضربة,قتيلًا,
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26 قتيلًا في الضربة الصاروخية الروسية الأحد على تشاسيف يار بشرق أوكرانيا في حصيلة جديدة
Lebanon News
 
 
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