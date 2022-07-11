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11 تموز 2022 - 09:07
11/07/2022 09:07:44
26 قتيلًا في الضربة الصاروخية الروسية الأحد على تشاسيف يار بشرق أوكرانيا في حصيلة جديدة
26 قتيلًا في الضربة الصاروخية الروسية الأحد على تشاسيف يار بشرق أوكرانيا في حصيلة جديدة
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LBCI News Lebanon
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