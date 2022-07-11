آخر الأخبار
11 تموز 2022 - 10:18
11/07/2022 10:18:51
الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج رومية وعمليات تبريد رقعة الحريق مستمرة منعا من تجدده وامتداده
الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج رومية وعمليات تبريد رقعة الحريق مستمرة منعا من تجدده وامتداده
Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيران,السيطرة,المدني,الدفاع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً