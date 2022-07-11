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11 تموز 2022 - 10:18
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الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج رومية وعمليات تبريد رقعة الحريق مستمرة منعا من تجدده وامتداده

الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج رومية وعمليات تبريد رقعة الحريق مستمرة منعا من تجدده وامتداده Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيران,السيطرة,المدني,الدفاع,
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الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج رومية وعمليات تبريد رقعة الحريق مستمرة منعا من تجدده وامتداده
Lebanon News
 
 
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