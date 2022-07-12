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12 تموز 2022 - 03:31
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مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع الإتصال على: 03607784

مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع الإتصال على: 03607784 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأعظم,الرسول,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع الإتصال على: 03607784
Lebanon News
 
 
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