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12 تموز 2022 - 03:31
12/07/2022 03:31:41
مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع الإتصال على: 03607784
مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات... للتبرع الإتصال على: 03607784
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LBCI News Lebanon
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