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12 تموز 2022 - 05:19
12/07/2022 05:19:52
مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 76944996
مريض في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 76944996
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LBCI News Lebanon
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